ربيقة: تضحيات المجاهدين في مسيرة تحرير الوطن وبنائه لا تقدر بثمن

أكد اليوم السبت، وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة، أن تضحيات المجاهدين في سبيل تحرير الوطن و في معركة البناء بعد الاستقلال لا تقدر بثمن حيث كانوا دوما الذراع الواقي للأمة في كل الظروف من أجل حماية الوحدة الوطنية.

وجاء ذلك في كلمة له خلال حفل تكريمي نظم على شرف ثلة من المجاهدين الذين وافتهم المنية خلال السنوات الأخيرة نظمته جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للمجاهدين والمتحف الوطني للمجاهد.

وذكر ربيقة، بخطاب رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الذي أبرز فيه أن المجاهدات والمجاهدين كانوا دائما حصنا من الحصون الغيورة على الوحدة الوطنية وتلاحم الشعب في احلك وأصعب الظروف.

واستذكر وزير المجاهدين المناسبة تضحيات هؤلاء الرجال الذين كانوا نماذج من الذين ضحوا من أجل الحرية والاستقلال.

كما تم بالمناسبة تكريم كل من المجاهدين المرحومين مصطفى شرشالي, منور دهلوك, عمر جناد وعبد القادر سومر وكذا حمانة بولعراس وسي بوعلام طالبي.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...