ربيقة: بومدين أرسى ركائز دولة المؤسسات وأمم المحروقات وعزز الأمن والأمان

قال العيد ربيقة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق:” لما نستذكر الرجال لا نستذكرهم كتاريخ مضى فحسب وإنما كمآثر خالدة وميثاقا نستأنس به للتغاب على عوائق الحاضر”.

وأكد ربيقة في كلمة له بمناسبة الذكرى ال 44 لوفاة رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد الراحل هواري بومدين، على أن مواقف هذا الأخير تعد مفخرة للأجيال بتعاقب السنين.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”بومدين عاش ويلات الفقر وتربى في رحم المعاناة وتشبع في بطولته يقيم البطولة وشيم الرجال، كما لم يتردد الراحل في الاستجابة لنداء الثورة والوطن وكان المخلِص والمُخلص لهذا الوطن في أصعب المحطات التي عايشها”.

كما شدد وزير المجاهدين على أن بومدين أرسى ركائز دولة المؤسسات وأمم المحروقات وعزز الأمن والأمان، مبرزا أنه دافع عن القضايا العادلة وجعل من الجزائر قبلة للأحرار.

وفي نفس السياق، اشار ذات المسؤول إلى أن مواقف بومدين إزاء فلسطين مبعث فخر واعتزاز لدى الجزائريين حتى يومنا هذا.

رمزي أحمد توميات

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