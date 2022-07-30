ربيقة: المرأة الجزائرية تساهم اليوم في صنع مستقبل الوطن

30 يوليو، 2022
أفاد اليوم السبت، وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أن  المرأة الجزائرية تساهم اليوم في صنع مستقبل الوطن، وذلك خلال فعاليات الملتقى الدولي “المرأة .. نضال وتميز وإبداع”.
وقال ربيقة أن :” المرأة كانت دائمة الحضور في معارك ثورة التحرير الوطنية وكانت دائما جنب الرجل في سبيل الاستقلال ولم يقتصر دورها على تربية رجال أشداء بل كانت سيدة مؤمنة بالقضية وخلدت اسمها في سجل الخلود”.
وأوضح ذات المتحدث، أن المرأة دونت حضورها خارج الوطن في مؤتمرات للتعريف بالثورة الجزائرية، مشيرا إلى أن المرأة كانت رمزا للتضحية من أجل الوطن.
وأضاف وزير المجاهدين بالقول:” نتشرف اليوم بحضور ثلة من المجاهدات اللاتي ازدان بهن المقام”، لافتا إلى أن المرأة الجزائرية أشواطا طويلة أثبتت من خلالها قدراتها في شتى المجالات.
ليديا كبيش
30 يوليو، 2022

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