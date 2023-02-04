ربيقة: الحفاظ على الذاكرة الوطنية هي أولوية حيوية لنقل القيم الوطنية

قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، في بريان (غرداية) أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية يشكل أولوية حيوية لنقل القيم الأصيلة للوطنية، للأجيال القادمة.

واعتبر ربيقة هذا اللقاء فرصة لنقل قيم حب الوطن للأجيال الصاعدة وتلقينهم مبادئ التمسك بالهوية الوطنية والتضحيات المبذولة للدفاع عن وطننا بكل الثوابت الوطنية”.

وأكد ذات المتحدث أن دائرته الوزارية تعمل على حفظ الذاكرة الوطنية، وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يولي اهتماما كبيرا للذاكرة الوطنية مبرزا أن منطقة غرداية كانت وستبقى حصنا للحفاظ على هويتنا بقيمها وبثوابتها الوطنية.

كما أوضح وزير المجاهدين أن هذه الأيام الدراسية تندرج في مسار نقل الوطنية وحب الوطن للأجيال الصاعدة وكذا الملحمة التاريخية. ومختلف مراحل نضال الشعب الجزائري من أجل الحفاظ على هويته، ودينه ونيل استقلاله.

و من جهة أخرى شكر نفس المسؤول بالمساهمة الكبيرة لسكان غرداية بكل مكوناتها الاجتماعية وبالتضحيات التي قدمت وروح الالتزام للدفاع عن الوطن وقيمه وثوابته الوطنية.

وللاشارة، ستنظم خلال هذه الأيام (3 و4 فبراير الجاري)، عدة ندوات حول مواضيع مختلفة، لا سيما المسار الإصلاحي للشيخ أحمد بن عمر أوراغ. ودوره في المجتمع، ومساهمته في نظام حلقة العزابة ومجلس عمي سعيد الإباضية وكذلك في تعليم المجتمع.

رمزي أحمد توميات

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