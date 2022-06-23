أعلن مجمع سيفيتال في بيان له تخلي مالكه رجل الأعمال ، إسعد ربراب، عن كل مهامه وصلاحياته على رأس المجمع لصالح ابنه والعضو في مجلس إدارة الشركة، مليك ربراب, بداية من 30 جوان المقبل.

ويعرف عن الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سفيتال مليك ربراب أنه كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة مجمع سيفيتال ورئيس القطب الصناعي للمجمع.

وقال ، اسعد ربراب، في تصريح له: “بعد أكثر من خمسين سنة قضيتها في قلب الحياة الاقتصادية لبلادنا واعتقادي القوي لما آل اليه مجمع سيفيتال ، أستطيع أن أقول إنني عايشت هذه الفترة بكل سرور وفخر. اليوم، في نهاية عملية الانتقال التي بدأت في نهاية عام 2020، قررت أن أترك جميع مهامي وصلاحياتي على رأس مجمع سيفيتال. في 30 جوان 2022″،

و أضاف ثاني أغنى رجل اعمال في المنطقة العربية, “سأتقاعد وأسلم المشعل إلى مليك ربراب الذي سيصبح الرئيس المدير العام للمجمع”., موضحا, “مليك ربراب يحوز على شهادات عليا في الإدارة والمالية، وقد سبق له أن شغل مناصب عليا في سيفيتال ويعرف المجمع معرفة تامة”.

وتابع ربراب يقول, “يحدث هذا التطور بطريقة سلسة على المستويين العملياتي والاستراتيجي بمعية جميع موظفينا وشركائنا، الذين أود، بالمناسبة أن أشكرهم و لدي ثقة كاملة في الطواقم التي سترافق الرئيس المدير العام الجديد”.

وختم ربراب تصريحه بالقول, ستبقى سيفيتال مؤسسة مواطنة تشارك في تنمية بلادنا كما أنها ستواصل الاستثمار من أجل خلق فرص العمل وخلق الثروة والمساهمة في الصادرات خارج المحروقات”.

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