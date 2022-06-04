يشارك وزير المالية، عبد الرحمن راوية في أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تقام بمدينة شرم الشيخ المصرية من الفاتح جوان إلى غاية 4 جوان الجاري.

وتشهد طبعة 2022 من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية, المنظمة تحت عنوان “ما بعد التعافي, ضمان المرونة والديمومة”، تشهد خلال الأيام الأربعة، مشاركة ما يقارب 5 آلاف ممثل عن 57 دولة عضو، وعن المؤسسات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص.

وجاء في بيان لوزارة المالية، أنه :”نظرا لكون الجزائر تترأس المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى والقدس، ترأس راوية الاجتماع السنوي الثاني والعشرين لهذا المجلس الذي تطرق إلى حالة التنفيذ والأداء المالي لهذين الصندوقين، وتبنى تقرير نشاطاتهما والتقرير المالي لكل صندوق”.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، التقى وزير المالية، برئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، واستعرض معه حالة التعاون الثنائي، وكذا سبل تعزيز دور هذه المؤسسة المالية الهامة في مهامها المتعلقة بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء.

كما تحادث راوية مع الرئيس المدير العام للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، حيث تطرق الطرفان إلى برامج التعاون التي وضعتها هذه المؤسسة.

في حين التقى وزير المالية بعدد من نظرائه، لاسيما المصري، محمد معيط، الذي استعرض معه واقع التعاون الثنائي وآفاقه في القطاع المالي، حيث اتفقا بهذه المناسبة على السعي معا لتعزيز هذا التعاون وتنويعه

رمزي أحمد توميات

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