سوناطراك :إمضاء 3 اتفاقيات تمويل لإنجاز مشاريع تنموية في تيسمسيلت

وقعت سوناطراك 3 إتفاقيات تمويل لإنجاز مشاريع تنموية جوارية ذات منفعة عامة بولاية تسمسيلت حسب بيان للمجمع.

وتدخل هذه المشاريع ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي لسوناطراك. و تخص ثلاثة بلديات و هي سيدي عابد ، بلدية لرجام، بلدية بني لحسن .

كما تضمنت إتفاقيات تمويل التكفل بتهيئة ملعبين جواريين و العمل على تزويدهم بالإضاءة و كذا العشب الإصطناعي بالإضافة إلى تهيئة قاعة علاج بالكامل.

وجرت مراسم الإمضاء بمقر ولاية تيسمسيلت بحضور السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني للبلديات المعنية. ولاقت العملية استحسان السلطات المحلية باعتبارها ستدعم مخطط المشاريع المحلية المسجلة في هذه البلديات.

هذا وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن مقاربة سوناطراك في تنمية المناطق النائية. والتي تستهدف من خلالها تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسكان هذه المناطق و تعمل على تحسين المستوى المعيشي بها.

وتأتي جهود سوناطراك لمسايرة جهود الدولة في تحقيق التنمية المحلية للمناطق المعزولة عبر مشاريع الاستثمار الاجتماعي للمجمع لعام 2022-2023. والتي تستهدف المساهمة في تنفيذ عمليات جوارية بالمناطق المعزولة في 37 ولاية في الوطن.

ليديا كبيش

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