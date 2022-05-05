أعربت رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين بأوروبا عن إستنكارها لما تمارسه سلطات الاحتلال المغربي مع قمع واعتقال ضد الأعلاميين بالأرض المحتلة .

وأصدرت، الرابطة بيانا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف لـ 03 ماي من كل سنة، استنكرت من خلاله بشدة ما تمارسه سلطات الاحتلال المغربي ضد الاعلاميين الصحراويين في المناطق المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

أين تنعدم الحرية وتنتشر الإكراهات و الإعتقالات وسوء المعاملة بين صفوف الصحفيين و الاعلاميين، حيث يتعين عليهم التغطية السرية للأحداث باستعمال أسطح المباني مما يعرض حياتهم للخطر

ليديا كبيش

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