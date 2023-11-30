رئيس منظمة اتحاد المحامين الجزائريين: ندوة الجزائر لمقاضاة الكيان ستُتوج بخريطة طريق ناجعة

أكد رئيس منظمة اتحاد المحامين الجزائريين إبراهيم طايري، أن ندوة الجزائر من أجل مقاضاة الكيان الصهيوني تهدف إلى الخروج بخريطة طريق قصد تجسيد جميع الآليات المتاحة من أجل مقاضاة هشا الكيان الغاشم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال طايري في كلمته خلال افتتاح أشغال الندوة، أن :“لقاء اليوم يندرج ضمن مسعى الجزائر من خلال النداء الذي وجهه الرئيس تبون القائم على المُلاحقة الدولية الفعالة التي تبقى من بين الملاذات للشعب الفلسطيني للاستعادة حقوقهم المشروعة”.

وأكد ذات المتحدث على أن المحامين الجزائريين على موعد جديد مع التاريخ ومجندون للدفاع عن الشعب الفلسطيني، مضيفا بالقول: “المحامون الجزائريون يقتدون بنضال أسلافهم محامو الثورة الجزائرية، والمحامون الجزائريون مقتنعون بتحرير الشعب الفلسطيني بصموده وكفاحه”.

وتابع نقيب المحامين قائلا: “إننا على يقين بأن ندوتنا هذه ستتوج بخريطة طريق ناجعة رغم العقبات”.

ليديا كبيش

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