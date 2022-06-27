أعرب الاتحاد الإفريقي، عن صدمته من المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة الذين حاولوا عبور الحدود الدولية من المغرب إلى إسبانيا والتي نجم عنها مقـ.ـتل 23 شخصًا على الأقل وإصابة كثيرين آخرين.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي: “أعبر عن صدمتي العميقة وقلقي إزاء المعاملة العنيفة والمهينة للمهاجرين الأفارقة الذين يحاولون عبور الحدود الدولية من المغرب إلى إسبانيا”.

وأضاف فقي بالقول: “عمق الصدمة جاء مع ما أعقب ذلك من أعمال عنف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا وإصابة الكثيرين أكثر”

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن خرق بعض الدول للقانون الدولي الذي يضمن حماية وكرامة المهاجرين دون استخدام القوة المفرطة.

كما ذكر ذات المتحدث، جميع الدول بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الإنسانية، مع الامتناع عن استخدام القوة المفرطة

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي:” ماحدث مع المهاجرين الأفارقة بالمغرب مذبحة مروّعة، مطالبا بإجراء تحقيق فوري.

رمزي أحمد توميات

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