حل صبيحة اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بالجزائر في زيارة عمل.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، بمطار “هواري بومدين ” الدولي الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ووفد من الوزراء.

وسيحضر ماريو دراغي، أشغال منتدى الأعمال الجزائري – الإيطالي الذي سينعقد الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات، رفقة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

كما سيتم استقبال رئيس الحكومة الإيطالي، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما ستجرى محادثات بين الوزراء الإيطاليين الأعضاء في الوفد الرسمي ونظرائهم الجزائريين. وتشمل الزيارة التي تستغرق يومًا، سلسلة من التعيينات الرسمية، بما في ذلك المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ورافق دراجي في زيارته وزراء الخارجية والداخلية والعدل والتحول البيئي والبنية التحتية المستدامة والتنقل وتكافؤ الفرص والأسرة. سيتوجه رئيس الوزراء الايطالي إلى مقام الشهيد. حيث سيضع إكليلا من الزهور، بعد ذلك سيتم إصدار بيان مشترك عن مخرجات القمة. وفي نهاية التصريحات للصحافة ، يشارك الوفد الإيطالي برئاسة دراجي في مأدبة غداء برئاسة الجمهورية.

رمزي أحمد توميات

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