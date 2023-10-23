رئيس مجلس النواب التونسي يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر غدا الثلاثاء

رئيس مجلس النواب التونسي يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر غدا الثلاثاء

من المنتظر أن يشرع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة، غد الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى الجزائر، وذلك بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن الزيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مجلسي البلدين وبحث سبل الارتقاء بها،

كما تهدف هذه الزيارة في إطارها العام إلى توطيد روابط الأخوة التي تجمع البلدين الجارين والشعبين والشقيقين، يضيف ذات البيان.

هذا وسيُستقبل بودربالة والوفد المرافق له من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، كما سيجري عدة مقابلات مع عدد من المسؤولين في الدولة٠

رمزي أحمد توميات

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