رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان في زيارة رسمية إلى الجزائر ابتداءً من يوم غد

رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان في زيارة رسمية إلى الجزائر ابتداءً من يوم غد

يشرع الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان في زيارة رسمية إلى الجزائر، في الفترة الممتدة من 14 إلى 19 سبتمبر الجاري، وهذا بدعوة من إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني.

و ستكون هذه الزيارة حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فرصة لتوطيد علاقات الصداقة والأخوة التي تربط البلدين، كما ستكون مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في شتى الأصعدة لاسيما على المستوى البرلماني.

للإشارة، فإن الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، سيجري، خلال إقامته بالجزائر، محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان، كما ستكون له لقاءات مع عدد من المسؤولين في الدولة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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