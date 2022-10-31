رئيس مجلس الأمة يستقبل فايز الشوابكة الأمين العام لاتحاد البرلماني العربي

31 أكتوبر، 2022

استقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، فايز الشوابكة، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.. اللقاء شكل سانحة للوقوف على أهمية العمل البرلماني العربي المشترك.. حيث تمّ التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون وتمتين العلاقات بين البرلمانات العربية بما يخدم قضايا ومصالح الشعوب العربية..

وأكّد صالح قوجيل على رمزية مكان وزمان انعقاد القمة العربية وجاهزية الجزائر برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، لتوفير جميع الإمكانيات والأدوات للوصول بنتائجها للمستويات المأمولة التي تتواءم وتطلعات الشعوب العربية.. مبرزاً أنّ قمة الجزائر ترنو لتحقيق الاستقلالية المنشودة للقرار السياسي العربي مدعوماً باستقلالية اقتصادية حقيقية..

كما عبّر فايز الشوابكة عن يقينه بأنّ مخرجات القمة العربية بالجزائر ستكون قمة فارقة في صالح قضايا الأمة العربية وقضيتها المركزية “فلسطين”.. تسعى للم الشمل العربي لمواجهة تحديات الراهن والمستقبل..

للعلم، فايز الشوابكة يتواجد ببلادنا للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للدورة الواحدة الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، يومي 01 و 02 نوفمبر 2022.

ش.ن

31 أكتوبر، 2022

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