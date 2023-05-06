رئيس مجلس الأمة: موقفنا ثابت إزاء التطبيع مع الصهاينة وما تم مع المغرب هو تهديد للجزائر

6 مايو، 2023

جدد رئيس مجلس الامة صالح قوجيل التأكيد على أن الجزائر موقفها ثابت إزاء التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن ما وقع بالمغرب هو تهديد للجزائر.

وأكد قوجيل، خلال حلوله ضيفا بمقر وكالة الأنباء الجزائرية لإحياء الذكرى ال78 لمجازر 8 ماي 1945 أن زيارة رئيس الأركان الصهيوني وزير الدفاع الصهيوني للمغرب هو تهديد للجزائر وليس للقضية الفلسطينية فقط.

وأفاد ذات المتحدث أنه مازال يعيد ويكرر أين الاخوان العرب من كل هذا، فالعلاقات المغربية الصهيونية قديمة كانت سرا. لكن خرجت للعلن وأصبح المغرب يفتخر بهذا، وهذا ليس بغريب

رمزي أحمد توميات

6 مايو، 2023

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