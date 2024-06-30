رئيس مجلس الأمة: الجزائر لديها أعداء ظاهرين ومخفيين ونحن واعين بهذا

أورد اليوم الأحد، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، إن: “الجزائر لديها أعداء كثيرين ظاهرين ومخفيين ونحن واعين بهذا”.

وجاء ذلك في كلمته بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية 2024/2023، أين أكد أن الجزائر معروفة بدبلوماسيتها، مردفا بالقول: “نحن لسنا مع الكل ولسنا ضد الكل وكلمتنا دائما مستقلة ومحترمة”.

أما بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد قال قوجيل :”أنها ستشكل فرصة لكي يتوجه الشعب الجزائري كرجل واحد ويشارك بقوة في الانتخابات”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “نحن أمام مرحلة حاسمة والانتخابات الرئاسية بمثابة فرصة لأن يقف الشعب الجزائري كرجل واحد ويشارك بقوة في الانتخابات”، مؤكدا أن المشاركة القوية ستمكننا من توجيه رسالة قوية للعالم، وهذا الأمر سيقوي أكثر فأكثر مكانة الجزائر دوليا”.

وشدد رئيس مجلس الأمة على أن المرحلة الحالية تتطلب الوعي وعلى كل فرد أن “يعرف من أين تبدأ مسؤوليته وأين تنتهي” مردفا بالقول أن “شعارنا مستمد من بيان أول نوفمبر وهو من الشعب وإلى الشعب، مصدر الحكم من الشعب والحكم يخدم الشعب”.

أما على الصعيد الدولي، فقد ذكّر نفس المسؤول بموقف الجزائر الثابت اتجاه القضية الفلسطينية، قائلا إنه لم يتغير منذ البداية، مردفا بالقول: “ما يحدث في فلسطين اليوم هي إبادة حقيقية، وما يعانيه الشعب الفلسطيني اليوم يشبه لدرجة كبيرة ما كان يعانيه الشعب الجزائري من المستعمر الفرنسي”.

رمزي أحمد توميات