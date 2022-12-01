رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني يستقبل مبعوث الوزير الأول البريطاني للتجارة

استقبل رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، كمال بلخضر، يوم أمس، مبعوث الوزير الأول البريطاني للتجارة، اللورد ريتشارد ريسبي، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد تم هذا الاستقبال بتكليف من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، وذلك بحضور سفيرة بريطانيا العظمى لدى الجزائر السيدة شارون آن ووردل.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في شقيه البرلماني والاقتصادي.

وفي بداية اللقاء استعرض رئيس اللجنة التوجهات الجديدة للدولة الجزائرية، تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما في مجال تعزيز التعاون مع مختلف البلدان الصديقة من خلال تعديل جملة من القوانين والتشريعات وفي مقدمتها قانون الاستثمار، وأشار إلى الأهمية التي توليها الحكومة الجزائرية لتطوير مختلف القطاعات لا سيما الفلاحة والصناعة.

وفي المجال البرلماني عبر بلخضر عن أمله في التوجه نحو تعميق علاقات الشراكة بين البرلمانين عن طريق مجموعتي الصداقة وتبادل الخبرات والتجارب في شتى المجالات.

وبدوره، أشار اللورد ريتشارد ريسبي إلى تفاؤله بفرص تعزيز التعاون بين البلدين بفضل الإصلاحات التي تقوم بها الدولة الجزائرية وخصوصا في مجال الأعمال والتبادل التجاري، كما عبر عن أمله في أن تساهم الإجراءات الجديدة في تشجيع المستثمرين البريطانيين على بناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع الجزائر.

كما ثمن اللورد ريتشارد ريسبي الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر للاستثمار في المجال الفلاحي مشيرا إلى أن هدف تحقيق الأمن الغذائي يعتبر قاسما مشتركا بين البلدين ودعا، بالمناسبة، المتعاملين الجزائريين إلى الاستفادة من خبرات بلاده في هذا الإطار.

في حين استعرض التحفيزات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة البريطانية في مجال التبادل التجاري داعيا الحكومة الجزائرية إلى تعزيز التعاون لتقوية المبادلات التجارية بين البلدين.

وفي سياق أخر، عبر مبعوث الوزير الأول البريطاني عن وقوفه على رغبة الشباب الجزائري في تعلم اللغة الإنجليزية وأشار إلى بذل كل الجهود من أجل المساهمة الفعالة في هذا الإطار.

ومن جهة أخرى، أكد اللورد ريتشارد ريسبي أهمية تطوير وتعزيز سبل الاتصال بين برلماني البلدين من أجل تبادل التجارب وأشار إلى العمل الذي تقوم به سفارة المملكة المتحدة في الجزائر من أجل تجسيد هذا الطموح.

ليديا كبيش

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