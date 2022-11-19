رئيس كوبا ينهي زيارته إلى الجزائر

19 نوفمبر، 2022

أنهى اليوم السبت، رئيس جمهورية كوبا، ميغيل دياز كانيل برموديز، زيارة العمل والصداقة إلى الجزائر.

وكان في توديع الرئيس الكوبي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في مطار هواري بومدين الدولي.

وللتذكير، فقد أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الخميس، عن منح كوبا محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، موضحا أن الجزائر ستعيد تمويل هذا البلد بالمحروقات. وهذا من أجل إعادة تفعيل محطات الكهرباء.

وأعلن الرئيس تبون، عن إلغاء فوائد المديونية مع كوبا. كما أشار الرئيس تبون في ندوة صحفية، إلى أنه تقرر تأجيل هذه الفوائد إلى وقت لاحق.

ليديا كبيش

19 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

الجيش يفكّك قنبلة تقليدية بزموري في بومرداس

8 يناير، 2021

اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين يحمل الاحتلال المغربي مسؤولية اختطاف الإعلامي الصحراوي يحظيه خليهن عبد العزيز الصابي

31 مايو، 2021

الجزائر ترافع لتحرير إفريقيا من الاستعمار الجديد

14 نوفمبر، 2021

المفوضية الاوروبية تكذب المعلومات المضللة حول تجنيد جبهة البوليساريو للأطفال

4 مايو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: