رئيس كوبا ينهي زيارته إلى الجزائر

أنهى اليوم السبت، رئيس جمهورية كوبا، ميغيل دياز كانيل برموديز، زيارة العمل والصداقة إلى الجزائر.

وكان في توديع الرئيس الكوبي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في مطار هواري بومدين الدولي.

وللتذكير، فقد أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الخميس، عن منح كوبا محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، موضحا أن الجزائر ستعيد تمويل هذا البلد بالمحروقات. وهذا من أجل إعادة تفعيل محطات الكهرباء.

وأعلن الرئيس تبون، عن إلغاء فوائد المديونية مع كوبا. كما أشار الرئيس تبون في ندوة صحفية، إلى أنه تقرر تأجيل هذه الفوائد إلى وقت لاحق.

ليديا كبيش

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