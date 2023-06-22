رئيس دولة الإمارات يهنئ الرئيس تبون بانتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حسب ما أفاد بيان للخاريجة .

وبهذه المناسبة، نقل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان باسمه وباسم كافة أفراد الأسرة الأميرية أطيب التحيات للرئيس عبد المجيد تبون، مهنئا الجزائر على انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن ومتمنياً لبلادنا تمام التوفيق في الاضطلاع بعهدتها المقبلة في هذه الهيئة الأممية المركزية. كما أعرب عن استعداد بلاده لتقاسم تجربتها، خاصة وأن الجزائر ستخلُف دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن إبتداءً من الفاتح جانفي المقبل، يضيف البيان.

ومن جانبه، أعرب الوزير أحمد عطاف عن تقديره نظير الدعم الذي لقيه ترشح الجزائر من دولة الامارات العربية المتحدة ، مثمناً استعداد الأشقاء الامارتيين لتقاسم خبرتهم الثرية المكتسبة في المجلس في غضون السنتين الماضيتين. كما أكد أن الجزائر ستعمل لتكون خير خلف لخير سلف بمجلس الأمن عبر المرافعة والدفاع عن قضايا وأولويات الأمة العربية، يختم البيان.

ش.ن

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