رئيس حركة عدم الانحياز يؤيد قمة الجزائر ويشيد بمبادرة لم الشمل العربي

2 نوفمبر، 2022

أعلن رئيس جمهورية أذربيجان، الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، إلهام علييف، عن تأييده للقمة العربية المنظمة بالجزائر، مشيدا بمبادرة الرئيس تبون، الرامية للم الشمل العربي.

وأعرب علييف في كلمته، خلال افتتاح أشغال الدورة ال31 للقمة العربية المنعقدة يومي الثلاثاء و الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن امتنانه للرئيس تبون، على دعوته للمشاركة في اشغال القمة العربية، معبرا عن دعمه لقمة الجزائر الرامية للم الشمل العربي.

وأكد ذات المتحدث عن سعيه لتعزيز الشراكة بين حركة عدم الانحياز ودول الجامعة العربية وكذا توطيد العلاقات مع البلدان الأعضاء و تعزيز التضامن معها، مبرزا أن تنظيم مؤتمر حركة عدم الانحياز في مارس المقبل.

وفي نفس السياق، أكد رئيس حركة عدم الانحياز على عدم ادخار أي جهد لتعزيز الوحدة بين بلدان الحركة، خصوصا أمام التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة.

ليديا كبيش

2 نوفمبر، 2022

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