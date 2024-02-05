رئيس جمهورية الكونغو يُحمّل الوزير الأول نقل تحياته و تقديره للرئيس تبون

5 فبراير، 2024

إلتقى الوزير الأول، نذير العرباوي، على هامش مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية، في اجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، المنعقد اليوم، ببرازافيل، برئيس جمهورية الكونغو، دنيس ساسو نغيسو، حسب ما أفاد به بيان مصالح الوزير الأول.

و حمّل الرئيس الكنغولي، الوزير الأول نقل تحياته و تقديره البالغ لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مُنوّها بالمحادثات المعمقة التي جمعتهما خلال مؤتمر برلين، بشان الأزمة الليبية في جانفي 2020، وكذلك بالجزائر في جويلية 2022, بمناسبة مشاركة الرئيس الكونغولي في الاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال.

شرف الدين عبد النور

5 فبراير، 2024

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