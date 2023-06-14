رئيس جمعية الأعمال الروسية: معظم المنتجات الفلاحية الجزائرية مطلوبة في سوقنا

أكد رئيس جمعية الأعمال الروسية “ديلوفايا روسيا”, أليكسي ريبيك، على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي مع الجزائر. التي تعتبر إحدى الدول التي تحظى بمكانة أولوية بالنسبة لرجال الأعمال الروس خاصة في ظل الاضطرابات التي يعرفها العالم حاليا.

وقال ريبيك في كلمة ألقاها خلال أشغال المنتدى أن التاريخ الطويل للتعاون بين البلدين يشكل قاعدة “متينة”. للشراكة الاقتصادية في مختلف المجالات، مذكرا بمساهمة روسيا في إنجاز عدة مشاريع رئيسية في الجزائر على مدار الستين سنة الأخيرة.

وفي نفس السياق، لقت ذات المتحدث إلى التعاون الطاقوي، لاسيما من خلال مجموعة “أوبك+.” التي تحتل فيها الجزائر “مكانة مهمة وموقعا استراتيجيا”.

كما عبر ريبيك عن رغبة رجال الأعمال الروس في توسيع الشراكة الإستراتيجية. لتمتد لمجالات أخرى تتوفر على إمكانيات كبيرة لم تستغل بعد بالشكل المطلوب.

وفي هذا الصدد أكد ذات المتحدث أن قطاع الفلاحة يشكل أحد المجالات التي ينبغي تطوير العمل الثنائي فيها. مشيرا إلى أن معظم المنتجات الفلاحية الجزائرية مطلوبة في روسيا ويمكن تصديرها إليها.

كما أبدى اهتمام الشركات الروسية بالتعاون مع الجزائر في مجال بالابتكار والتقنيات العالية. حيث يمكن للتكنولوجيات الروسية أن تسهم في الرفع من نوعية المنتجات وتطوير التصنيع بالجزائر مشيرا إلى اهتمام رجال الأعمال الروس بالاستثمار في مجال الطيران خاصة في مجال الشحن.

أما بخصوص مناخ الأعمال في الجزائر، أكد رئيس “ديلوفايا روسيا”, أنه بفضل دعم السلطات في الجزائر. “يشعر رجال الاعمال أنهم أكثر حماية وأنهم يتحركون بثقة أكبر”.

وفي سياق اخر، أكد ريبيك أهمية التعاون ضمن تكتل “بريكس” الذي طلبت الجزائر رسميا الانضمام إليه. مؤكدا دور هذه مجموعة التي تمثل حاليا 41 بالمائة من إجمالي سكان العالم في تشكيل عالم متعدد الأقطاب.

ليديا كبيش

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