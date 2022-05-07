رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الإستيطانية في الضفة الغربية

رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الإستيطانية في الضفة الغربية

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتي من التبعات الخطيرة التي ستترتب على مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

واوضح اشتية في بيان له أن هذه المخططات تشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة التي تعيش في حالة توتر بسبب سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا ذات المتحدث الإدارة الأمريكية للتدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات، لما تشكله من تهديد خطير لفرص حل الدولتين، والعمل الجاد على فتح أفق سياسي يمنح الأمل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

كما جدد رئيس الوزراء الفلسطيني التأكيد على قدرة الفلسطينيين على الصمود والتصدي لكل تلك المخططات وإفشالها.

ليديا كبيش

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