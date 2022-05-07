رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الإستيطانية في الضفة الغربية

7 مايو، 2022

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتي من التبعات الخطيرة التي ستترتب على مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

واوضح اشتية في بيان له أن هذه المخططات تشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة التي تعيش في حالة توتر بسبب سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا ذات المتحدث الإدارة الأمريكية للتدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات، لما تشكله من تهديد خطير لفرص حل الدولتين، والعمل الجاد على فتح أفق سياسي يمنح الأمل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

كما جدد رئيس الوزراء الفلسطيني  التأكيد على قدرة الفلسطينيين على الصمود والتصدي لكل تلك المخططات وإفشالها.

ليديا كبيش

7 مايو، 2022

مقالات ذات صلة

الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن يستقبل أبطال العرب بمطار هواري بومدين

19 ديسمبر، 2021

عطار يترأس اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول الأحد المقبل

10 ديسمبر، 2020

بن بوزيد يحذر من الاستهتار باستمرار خطر وباء كورونا

23 سبتمبر، 2020

قوات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي

4 أغسطس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: