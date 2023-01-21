رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات : مهمة المجلس تتدخل في ظرف خاص جدا من تاريخ بلدنا

عقد، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات الجمعية العادية الثانية. ونظمت هذه الجمعية كملتقى علمي موسوم

“من أجل منظومة بحثية فعالة موجهة نحو الابتكار وخدمة الاقتصاد الوطني”.

وأكد رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات الأستاذ محمد طاهر عبادلية في كلمته الافتتاحية أن دعم رئيس الجمهورية الذي جعل من البحث العلمي أولوية وطنية، وطموح النخبة الوطنية في تكثيف تطبيق العلوم والتكنولوجيا خدمة للتنمية المستدامة، يضمنان تنفيذ استراتيجية ترتكز على البرمجة والتنسيق والتقييم لبرامج البحث العلمي والابتكار.

واضاف الأستاذ عبادلية أن بلدنا يجد نفسه أمام مواجهة عدة تحديات في التغير المناخي، وتقلبات الوضع الصحي العالمي، والتهديدات الأمنية الحقيقية على حدودنا التي تتطلب رؤية شاملة منسقة ومشتركة حول ستة ركائز أساسية، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن الطاقوي، والأمن المائي، والأمن البيئي والأمن الإقليمي.

كما أوضح الأستاذ عبادلية ان مهمة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ملحة وفي غاية الأهمية، كونها تتدخل في ظرف خاص جدا من تاريخ بلدنا يتميز بالرغبة في التغيير، وهو امر ضروري لبناء جزائر جديدة.

وأضاف ان تحقيق هذا المقصد ، يتطلب تعبئة العلوم والتكنولوجيا بما في ذلك العلوم الانسانية والاحتماعية التي تلعب هي الأخرى، دورا مهما جدا فيىفهم مساكل وتحديات الحياة الاجتماعية للأمة.

ش.ن

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