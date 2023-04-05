رئيس المجلس الوطني لكوت ديفوار يثمن دور الجزائر في الساحة الإفريقية

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس الثلاثاء، من قبل رئيس المجلس الوطني لجمهورية كوت ديفوار، أداما بيكتوغو، حسبما أفاد به بيان للمجلس

ووفقا لتص البيان، جاء هذا الإستقبال، بمناسبة مشاركة بوغالي في مراسم افتتاح دورة المجلس الايفوري. وحضر اللقاء، سفير الجزائر بهذا البلد إدريس بوعسيلة.

و ثمن أداما دور الجزائر وسعيها في الساحة الإفريقية من أجل تحقيق السلم والإستقرار.

في حين ثمن بوغالي طبيعة “العلاقات الأخوية” التي تجمع البلدين، مع التطلع لتكريسها خاصة في المجالات ذات الإهتمام المشترك. وعلى رأسها التبادلات التجارية والاستثمار.

كما شدد رئيسا المجلسين على وجوب “اغتنام الفرص والجو الملائم للإستثمار. خاصة وأن البلدين يملكان من الامكانيات ما يؤهلهما لتحقيق الكثير من المصالح و المنافع”.

هذا وقد أكد بوغالي على ضرورة “تفعيل العمل البرلماني واسهامه في بلورة رغبة قيادتي البلدين. الرامية إلى المزيد من التنسيق والتعاون وخدمة مصالح الشعبين”.

ومن جهته، جدد أداما خلال هذا اللقاء شكره لبوغالي والوفد المرافق له على حضوره ومشاركته في فعاليات مراسم الافتتاح لدورة المجلس الإيفواري.

كما أكد على أهمية “تعزيز أكثر للعلاقات الثنائية بين البلدين وبين البرلمانيين. من خلال تبادل الزيارات وعبر المجموعات البرلمانية للصداقة وتفعيلها بما يفيد في تبادل التجارب والخبرات”.

وطلب أداما من رئيس المجلس الشعبي الوطني “تقديم يد العون من أجل انجاح مؤتمر مجالس اتحاد دول منظمة التعاون الاسلامي”، الذي ستحتضنه كوت ديفوار في أفريل 2024.

رمزي أحمد توميات

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