رئيس المجلس العسكري بالنيجر:لا نريد الحرب ولكن إن وقعت لن نقف صامتين

رئيس المجلس العسكري بالنيجر:لا نريد الحرب ولكن إن وقعت لن نقف صامتين

قال رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، إن “العقوبات المفروضة على بلدنا غير قانونية وتهدف إلى إخضاعنا وليس إيجاد حل”

وأضاف تياني، أننا جاهزون لأي حوار يأخذ في الاعتبار رأي الشعب والسيادة الوطنية وملتزمون بمبدأ حرية الاختيار للشعب” مشيرا الى أن الحرب ضد أشقائنا في إيكواس أمرا مأساويا ومؤسف.

وأكد ذات المتحدث أن المجلس العسكري لا يريد الحرب، ولكن إذا حدث تدخل عسكري فلن نقف صامتين داعيا إلى حوار وطني شامل هدفه حث كل مكونات الشعب على مناقشة أسس دستورية جديدة.

وكشف رئيس المجلس، أن الحوار الوطني سيكون لمدة 30 يوما يتم بعدها تقديم مقترحات بخصوص النظام الدستوري الجديد

رمزي أحمد توميات

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