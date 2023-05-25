رئيس المجلس الشعبي الوطني يودّع نظيرته الزامبية بمطار هواري بومدين الدولي

ودّع إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس بمطار هواري بومدين الدولي، نظيرته كاشومبا موتي رئيسة برلمان جمهورية زامبيا بعدما أنهت زيارتها الرسمية إلى الجزائر، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وأشاد ابراهيم بوغالي خلال لقاء جمع الطرفين بالقاعة الشرفية للمطار، بمخرجات هذه الزيارة واعتبرها إضافة معتبرة لمستوى العلاقات الثنائية، كما أعرب عن تفاؤله بأن تساهم في إضفاء مزيد من الانسجام على موقفي البلدين بخصوص عديد المسائل مستقبلا.

وأعربت رئيسة البرلمان الزامبي من جهتها، عن ارتياحها لما حققته زيارتها إلى الجزائر من أهداف وأوضحت بأن لقاءاتها مع عديد من الوزراء وكبار المسؤولين سمحت بالتطرق إلى سبل تعزيز التعاون وتوسيعه وتوضيح الرؤى بشأن بعض المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت كاشومبا أن الجولات التي قادتها إلى بعض الولايات سمحت لها بمعاينة عديد المنشآت والإمكانيات التي تتمتع بها الجزائر وأكدت أن التعاون البلدين ينتظره مستقبل واعد، يختم بيان المجلس.

شرف الدين عبد النور

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