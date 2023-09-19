رئيس المجلس الشعبي الوطني يودع نظيره العماني

ودّع إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم، نظيره رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان، الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي، بالقاعة الشرفية لمطار “هواري بومدين”، وذلك بعد انتهاء الزيارة التي قام بها إلى الجزائر والتي دامت ستة أيام.

و رافق بوغالي في مراسم توديع رئيس مجلس الشورى العماني والوفد المرافق له، كل من نائب رئيس المجلس، زنطار سالم، و رئيس مجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر – سلطنة عمان”، بوخاري عبد الكريم، و كذا رئيس لجنة المالية والميزانية، بغيجة سعد.

شرف الدين عبد النور

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