رئيس المجلس الشعبي الوطني يتباحث بجنيف مع نظيرته المكسيكية

إلتقى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، بجنيف، رئيسة مجلس النواب المكسيكي، مارسيلا غيروكاتسيو، وذلك على هامش أشغال الدورة العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي.

و استعرض الطرفان، خلال اللقاء، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني، واقع العلاقات الثنائية، وبحثا مستوى التعاون الذي يجمع البلدين على شتى الأصعدة، كما تطرقا إلى سبل تفعيل الدبلوماسية البرلمانية للارتقاء به إلى مستوى طموح البلدين.

وبالمناسبة، أكد بوغالي، أن الجزائر خطت خطوات كبيرة بعد الاصلاحات الكثيرة التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، واستعرض ما تحقق نتائج إيجابية بفضل ذلك، موضحا بشكل خاص الفرص التي أتيحت للنساء من أجل تقلد مناصب هامة لاسيما في مجالي الصحة والتعليم.

من جهتها، أشادت رئيسة مجلس النواب المكسيكي، بمتانة العلاقات بين البلدين ودعت إلى فتح حوار سياسي وبرلماني بين البلدين لترقية العلاقات الثنائية، وانتهزت السانحة للتطرق إلى موضوعات متنوعة، كان من أبرزها تمكين المرأة من ولوج آفاق العمل السياسي.

و بخصوص البند الطارئ المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، أوضحت غيروكاتسيو، أن بلادها أكدت بشكل صريح أن ما يجري في القطاع حرب غير عادلة وغير متكافئة وأن وقف إطلاق النار بات أمرا حتميا.

وبدروه، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، بموقف المكسيك من المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، وأردف موضحا بأن الجزائر تدعم جنوب إفريقيا فيما تعلق بالبند الطارئ حول غزة وذلك نظرا لموقفها التاريخي في محكمة العدل الدولية، وتابع مؤكدا أن مجلس الأمن أصبح عاجزا عن إيجاد حلول للقضايا والنزاعات في عديد المناطق ولذلك بات من الضروري إعادة النظر في النظام الدولي الحالي.

شرف الدين عبد النور

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