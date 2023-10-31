رئيس المجلس الشعبي الوطني: نستنكر سياسة الكيل بمكيالين والتمادي في سياسة التطبيع

استنكر اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي سياسة الكيل بمكيالين، التي تنتهجها بعض الدول والمنظمات. وهذا في كل ما تعلق الأمر بجرائم الكتل الصهيوني.

وأدان بوغالي، تمادي البعض في سياسيته التطبيعية على حساب دماء الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة . والتحيز المفضوح للاعلام وقلب الحقائق والتخندق في جهة الجلاد والتجرد من المصداقية والاحترافية في المجال الإعلامي.

وأضاف ذات المتحدث بالقول:”لقد حان الوقت لتجديد كافة الطاقات حكومية كانت أو ديبلوماسية أو برلمانية لوضع حد نهائي لـ75 عاما من القهر والاهانة. والاحتلال الغاشم لشعب ذاق الأمرين”.

رمزي أحمد توميات

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