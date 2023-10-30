رئيس المجلس الشعبي الوطني: الجزائر مستعدة لتكثيف جهود وقف الاقتتال بين السودانيين

رئيس المجلس الشعبي الوطني: الجزائر مستعدة لتكثيف جهود وقف الاقتتال بين السودانيين

استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين بمقر المجلس، سفيرة جمهورية السودان لدى الجزائر نادية خير محمد عثمان، بحضور هجيرة عباس نائب رئيس المجلس، وفاتح بوطبيق رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية وسبل الرقي بها إلى مستوى تطلعات شعبي البلدين.

و أكد بوغالي أن العلاقات الجزائرية السودانية ضاربة الجذور في التاريخ ويطبعها الاحترام المتبادل، لافتا الى أهمية التعاون البرلماني،

وفي هذا الصدد، كشف رئيس المجلس عن قرب تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة مع السودان. تترجم إرادة إرساء آليات تمكن برلماني البلدين من التعاون بشكل أكبر. والتأسيس لمرحلة نوعية في اتجاه تطوير العلاقات الثنائية في مختلف الميادين.

كما أكد رئيس المجلس استعداد الجزائر لتكثيف الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين. لوقف الاقتتال بين السودانيين، مراعاة للمصلحة العليا لبلادهم والتأسيس لعهد جديد يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني.

كما ذكر نفس المسؤول بحرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على حل الأزمات بتغليب لغة الحوار. ورفض اللجوء إلى القوة والتدخلات الأجنبية.

ومن جهتها أشادت سعادة السفيرة بمستوى العلاقات الثنائية وكشفت عن مشروع عمل في إطار لجنة مشتركة. لتوثيقها بالاستعانة بمخابر بحث متخصصة.

كما أثنت على الدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر للسودان. وبموقفها المتوازن تجاه الأزمة التي تمر بها بلادها، منوهة بالتنوع الذي تزخر به الجزائر، وأبدت اهتماما بمجال السياحة الصحراوية.

و في هذا الخصوص، أكدت انطباعات إيجابية حول الجهود المبذولة لتشجيعها. مثلما تجسد في الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية الذي نظم شهر ديسمبر الماضي.

ليديا كبيش

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