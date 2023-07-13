رئيس المجلس الاسلامي الأعلى يستقبل السفير الايراني بالجزائر

رئيس المجلس الاسلامي الأعلى يستقبل السفير الايراني بالجزائر

استقبل اليوم الخميس رئيس المجلس الاسلامي الأعلى الدكتور بوعبد الله غلام الله، بمقر المجلس، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية بالجزائر محمد رضا بابائي.

وحسب بيان للمجلس، فقد تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين الجزائر وإيران والارتقاء بها إلى المستوى الأعلى خاصة بين المؤسسات المماثلة.

وقدم السفير الايراني خلال اللقاء، التهاني بمناسبة انتخاب الجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، يضيف نص البيان.

كما ثمن سفير ايران جهود الجزائر التي كانت وراء التصويت على لائحة مجلس حقوق الانسان الخاصة باحترام الأديان وعدم المساس بمقدسات الشعوب.

رمزي أحمد توميات

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