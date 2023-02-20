رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله يدعو إلى ترقية المركز الجامعي لتيبازة إلى جامعة

رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله يدعو إلى ترقية المركز الجامعي لتيبازة إلى جامعة

دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله، اليوم، إلى ضرورة ترقية المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة إلى جامعة.

وقال غلام الله أثناء إعلانه على افتتاح أشغال مؤتمر تيبازة الدولي للمالية الإسلامية، أنّ تيبازة تنمو سياحيا واقتصاديا، وتمكّن المركز الجامعي من تنظيم 5 دورات للمؤتمر الدولي للمالية الإسلامية، إضافة إلى ملتقيات أخرى، مما يؤهّله ليكون جامعة.

كما حثّ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أساتذة المركز للمساهمة في عملية التنمية، فدعا إلى انشاء مكاتب دراسات بداخل الجامعة تتناول المشاريع التي تتكفّل بها حاليا مكاتب دراسات أجنبية، وصبّ الأموال التي تجنيها لصالح الجامعات الجزائرية لقيادة وتصميم عملية التنمية بعقول جزائرية.

وأحصى غلام الله الموارد التي تتوفّر عليها الجزائر، في مختلف الجوانب الإقتصادية والزراعية والثقافية والزراعية وكذا الموارد البشرية التي يجب استثمارها بعقول جزائرية ولا بعقول أجنبية يضيف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الذي اثنى على نشاط المركز الجامعي لتيبازة، آملا العودة إليه العام المقبل باسم جامعة مرسلي عبد الله.

ومن جهته، كرّم مدير المركز الجامعي لتيبازة الدكتور محمد يونسي رئيسَ المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله لحضوره انطلاق أشغال مؤتمر تيبازة الدولي للمالية الإسلامية، ومنحه المنظّمون شرف الإعلان الرسمي عن افتتاح الأشغال.

وليد.ب

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