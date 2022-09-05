رئيس المجلس الأوروبي يشرع في زيارة إلى الجزائر

رئيس المجلس الأوروبي يشرع في زيارة إلى الجزائر

يرتقب أن يشرع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في زيارة للجزائر اليوم الاثنين، حسبما كشفت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

وحسب ذات المصدر، فإن زيارة ميشيل هذه تأتي لبحث آفاق التعاون بين الطرفين خاصة في مجال الطاقة وإحياء اتفاق الشراكة.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس المجلس الأوروبي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث سيبحث معه العديد من الملفات على رأسها إمكانية توريد المزيد من الغاز إلى أوروبا.

كما تجدر الإشارة إلى أن زيارة رئيس المجلس الأوروبي إلى الجزائر تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

رمزي أحمد توميات

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