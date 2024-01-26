رئيس الجمهورية يُهنّئ الفريق الوطني لكرة اليد

26 يناير، 2024
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هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الفريق الوطني لكرة اليد على التأهل المزدوج إلى المونديال و نهائي البطولة الإفريقية.

وقال الرئيس تبون في تغريدة له على حسابه في منصة “إكس” “مبروك للفريق الوطني لكرة اليد، على تأهله المزدوج إلى المونديال ونهائي البطولة الإفريقية”.

وأضاف رئيس الجمهورية “شكرا على هذا الإنجاز الذي أهديتموه للجزائريات والجزائريين، مما يُلزم المسؤولين المعنيين، بوضع كل الإمكانيات بين أيدي هذا الفريق في الحاضر والمستقبل ليحافظ على مستواه”.

“أتمنى لكم كل التوفيق في النهائي، بحول الله”، يختم رئيس الجمهورية تغريدته.

ش.ن

 

26 يناير، 2024

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