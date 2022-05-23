هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اتحاد خنشلة ومناصريه بمناسبة صعوده إلى الدور المحترف الأول.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”مبروك الصعود لاتحاد خنشلة ومناصريه، إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالتوفيق في بطولة الموسم المقبل وحظ موفق في مشواره الكروي”.

كما هنّأ أيضا مولودية البيض وأنصارها الالتحاق بالمحترف الأول لكرة القدم، في تغريدة أخرى على حسابه بالتويتر قائلا:”مبروك لمولودية البيّض وأنصارها، الالتحاق بالمحترف الأول لكرة القدم. أتمنى كل التوفيق للفريق في مشواره خلال البطولة القادمة، وتحقيق المزيد”.

ش.ن

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