رئيس الجمهورية يُعزّي في وفاة عدد من لاعبي مولودية البيض

21 ديسمبر، 2023

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، تعازيه الخالصة لإدارة مولودية البيض في وفاة عدد من اللاعبين عقب الحادث الأليم لدى تنقّله تيزي وزو.

وقال رئيس الجمهورية، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” :”تلقيت بألم وأسى شديدين نبأ الفاجعة، التي أصابت طاقم تدريب و لاعبي مولودية البيض”.

وأضاف الرئيس تبون “وأمام هذا المصاب الجلل أتقدم بخالص التعازي و المواساة لأسر الضحايا و تمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين”.

وواصل ” كما أعزي كل محبي الفريق، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ش.ن

21 ديسمبر، 2023

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