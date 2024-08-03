رئيس الجمهورية يُعزّي في وفاة الملاكم الأسبق موسى مصطفى

قدّم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، تعازيه في وفاة الملاكم الأسبق موسى مصطفى، أحد الأبطال الأولمبيين الأوائل الذين شرّفوا الجزائر، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة، “ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نبأ فاجعة وفاة المغفور له بإذن الله المرحوم موسى مصطفى، أحد الأبطال الأولمبيين الأوائل الذين شرّفوا الجزائر”.

وأضاف البيان، “بهذا المصاب يتقدم السيد رئيس الجمهورية بأصدق التعازي والمواساة لعائلته ولأسرة الملاكمة الجزائرية كافة، متضرعا للعليّ القدير أن يشمل روح الفقيد برحمته ويلهم ذويه وكل من عرفه، جميل الصبر والسلوان. إنا لله و إنا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور