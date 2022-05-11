قدم اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه في وفاة شهيد الواجب عون الشرطة خديم محمد في غليزان.

وتوفي عون الشرطة خديم محمد، التابع لأمن دائرة زمورة، يوم أمس بعد تعرضه أثناء تأدية مهامه مساء أمس، إلى حادثة دهس من طرف سائق شاحنة.

وحسب بيان للأمن الوطني، فإنه تم توقيف سائق الشاحنة المتهور، البالغ من العمر 22 سنة من قبل مصالح أمن ولاية غليزان، والتحقيق في هذه الحادثة مفتوح تحت إشراف السلطات القضائية المختصة.

كما تعود ظروف الحادثة الأليمة إلى رفض سائق الشاحنة الامتثال لأمر التوقيف من طرف أفراد شرطة المرور على مستوى مفترق الطرق حي قدوري ببلدية زمورة، ليقوم بصدم الضحية وسحبه مسببا له إصابات بليغة، تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى غليزان، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

رمزي أحمد توميات

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