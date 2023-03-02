رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة العميد صنادلة محمد توفيق

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة إثر وفاة العميد صنادلة محمد توفيق، المدير السابق للمعهد العسكري للغات الأجنبية والترجمة.

وجاء في راسلة التعزية “يتقدم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بأصدق التعازي وعميق المواساة إلى عائلة الفقيد، العميد صنادلة محمد توفيق، المدير السابق للمعهد العسكري للغات الأجنبية والترجمة، رحمه الله، سائلًا المولى العزيز القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح الجنان، ويُلهم أهله الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون”

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...