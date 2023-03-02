رئيس الجمهورية يُعزي في وفاة العميد صنادلة محمد توفيق

2 مارس، 2023

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الخالصة إثر وفاة العميد صنادلة محمد توفيق، المدير السابق للمعهد العسكري للغات الأجنبية والترجمة.

وجاء في راسلة التعزية “يتقدم عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بأصدق التعازي وعميق المواساة إلى عائلة الفقيد، العميد صنادلة محمد توفيق، المدير السابق للمعهد العسكري للغات الأجنبية والترجمة، رحمه الله، سائلًا المولى العزيز القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح الجنان، ويُلهم أهله الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون”

ش.ن

2 مارس، 2023

مقالات ذات صلة

الجزائر ترسل 70 طن من المساعدات الغذائية إلى الصحراء الغربية

6 أبريل، 2021

الرئيس العراقي: نأمل أن تكون قمة الجزائر منطلقا للعمل العربي المشترك

2 نوفمبر، 2022

طالب عمر : تبرئة الرئيس غالي من قبل القضاء الإسباني تعد فشلا كبيرا وضربة سياسية  لنظام المخزن وانتصارا جديدا للقضية الصحراوية

7 يونيو، 2021

 المتعاملون الاقتصاديون مدعوون إلى تقديم برنامجهم التقديري السنوي للاستيراد

27 يناير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: