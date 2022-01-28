رئيس الجمهورية يُعزي عائلتي العسكريَين الشهيدين

28 يناير، 2022

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، تعازيه في استشهاد ملازم أول وعريف خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية. بمنطقة حاسي تيريرين، بالقطاع العملياتي، إن قزام، بالناحية العسكرية السادسة، ليلة أمس الخميس 27 جانفي 2022.

وجاء في نص تعزية رئيس الجمهورية “بقلب محتسب وصابر، تلقيت نبأ استشهاد الملازم العامل مرباح الدين سيدهم. والعريف المتعاقد نسيم بن عليوة، خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية على الحدود الوطنية. بمنطقة حاسي تيريرين، بالقطاع العملياتي، إن قزام، بالناحية العسكرية السادسة.

كما أضاف رئيس الجمهورية “على إثر هذا المصاب الجلل. أتقدم إلى عائلتي الفقيدين، وإلى أسرة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني. بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلا الله عز ّوجلّ أن يتغمدهما برحمته الواسعة، ويسكنهما فسيح جناته. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

ش.ن

 

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