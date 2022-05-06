رئيس الجمهورية يُعزي عائلة الفقيد العميد عبد الحكيم قعشي
انتقل إلى رحمة الله صبيحة اليوم الجمعة قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية العميد عبد الحكيم قعشي, بالمستشفى المركزي للجيش ” محمد الصغير نقاش”, حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية,”توفي قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية العميد عبد الحكيم قعشي. صبيحة اليوم بالمستشفى المركزي للجيش ” محمد الصغير نقاش”.
وبعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد العميد عبد الحكيم قعشي قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية. وإلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.
ش.ن