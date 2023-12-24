رئيس الجمهورية يُشدّد على ضرورة رقمنة كافة القطاعات الحكومية

شدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على ضرورة أن تكون عملية الرقمنة شاملة لكل القطاعات الحكومية، وبشكل موحّد تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، حسب ما أورده بيان رئاسة الجمهورية.

كما أمر رئيس الجمهورية، بتقديم تقارير مرحلية لمتابعة التقدم المُحرز، مع الإسراع في إتمام كل المراحل، لِمَا لها من أهمية في تطوير العمل الحكومي ككل.

و بخصوص مدى تقدم رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك، ثمّن الرئيس تبون التقدم المسجل في مجال رقمنة قطاع المالية، داعيا إلى مواصلة الجهود وتكثيفها وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة.

شرف الدين عبد النور

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