عاجل/ رئيس الجمهورية يُدشن مستشفى الأم والطفل للجيش

أشرف صبيحة اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تدشين مستشفى الأم والطفل للجيش ببني مسوس بالعاصمة

للتذكير فقد وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى مقام الشهـيد للترحم على أرواح ثـورة التحرير المجيدة، بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر.

وترحم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة.

كما وضع الرئيس تبون إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري، وقرأ فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء الطاهرة

رمزي أحمد توميات

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