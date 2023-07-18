رئيس الجمهورية يُخص باستقبال رسمي من طرف نظيره الصيني

خُصّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستقبال رسمي بقصر الشعب بالعاصمة الصينية بكين من طرف الرئيس الصيني شي جين بينغ.

واستمع الرئيسان الى النشيدين الوطنيين الجزائري والصيني قبل أن يستعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الحرس الصيني أدت له التحية الشرفية وهذا على وقع 21 طلقة مدفعية ترحيبا به

ويواصل الرئيس تبون اليوم الثلاثاء زيارة الدولة التي شرع فيها الى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من نظيره الصيني، شي جين بينغ الذي سيقيم مأدبة عشاء على شرف الرئيس تبون.

وللتذكير فقد حل رئيس الجمهورية أمس الاثنين في زيارة دولة الى هذا البلد الصديق على رأس وفد وزاري هام في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين

رمزي أحمد توميات

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