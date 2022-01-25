رئيس الجمهورية يُجرى محادثات مع نظيره المصري

25 يناير، 2022
إستقبل صبيحة اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من قبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، حسبما أفاد به المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
ووفقا للمصدر، فإن مراسم الاستقبال شهدت عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، كمـا أجرى الرئيس تبون بعدها جلسة مباحثات على انفراد مع نظيره المصري
ومن المرتقب أن يُجري الرئيس تبون محادثات على انفراد مع السيسي، تليها ندوة صحفية مشتركة تفضي إلى قرارات هامة تخدم مصالح البلدين.
وللتذكيرفقد، شرع رئيس الجمهورية أمس في زيارة رسمية إلى مصر تدوم يومين، حيث كان في استقباله بمطار القاهرة الدولي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
رمزي أحمد توميات

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