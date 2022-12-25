رئيس الجمهورية يُثمّن إستراتيجية خلق مصادر جديدة للطاقة في الجزائر

تناول مجلس الوزارء المنعقد اليوم الأحد تحت رئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ورقة الطريق لتطوير الهيدروجين بالجزائر.

وثمّن رئيس الجمهورية إستراتيجية خلق مصادر جديدة للطاقة في الجزائر، خاصة وأن العالم يتجه اليوم نحو الطاقات النظيفة، لكنه شدّد بالمقابل على ضرورة التحضير والدراسة الجيّدين لمشاريع هذه الإستراتيجية.

ووجّه الرئيس تبون القطاعات المعنية بهذه الاستراتيجية، بالاعتماد على محطات تحلية مياه البحر لتطوير الهيدروجين.

كما وجّه رئيس الجمهورية، وزيرَ الطاقة والمناجم، بالشروع في العمل على زيادة إنتاج الغاز بغرض المحافظة على معدل الاستهلاك الوطني من جهة، و تقوية التصدير من جهة أخرى تنفيذا لالتزامات الجزائر مع شركائها الأجانب.

ريم.ب

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