رئيس الجمهورية يوجّه رسالة خطّية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

وجه اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة خطية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتصل بالعلاقات الأخوية والتواصل الدائم بين قائدي البلدين وتكريسا لإرادتهما المشتركة للرقي بالعلاقات الجزائرية-الإماراتية ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وقد قام بتسليم الرسالة السفير صالح بوشة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حيث تم استقباله اليوم بأبو ظبي من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يضيف البيان.

ش.ن

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