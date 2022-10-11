رئيس الجمهورية يوجّه دعوة رسمية لرئيس البرلمان العربي لحضور القمة العربية

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية لرئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، للمشاركة وإلقاء كلمة أمام القادة العرب خلال أعمال الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها الجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل.

ومن جهته، أفصح العسومي أن القمة العربية المقبلة تكتسب أهمية استثنائية زماناً ومكاناً، حيث يأتي انعقادها في لحظة حاسمة، تتزايد فيها التحديات التي تواجهها الدول العربية والتي تتطلب أكثر من أي وقت مضى زيادة وتيرة التعاون والتضامن العربي والدفع بمسيرة العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة وتحقيق آمال وطموحات الشعب العربي في الأمن والتنمية والاستقرار.

وقال إن احتضان الجزائر للقمة العربية المقبلة، يجسد الجهود الحثيثة التي تبذلها لدعم قضايا الأمة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية، معرباً عن ثقته في قدرة الجزائر على إنجاح فعاليات القمة العربية المقبلة وتحقيق النتائج المرجوة منها، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب العربي.

ش.ن

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