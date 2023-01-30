رئيس الجمهورية يوجه رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين

30 يناير، 2023

الجزائر-بلادي أنغو: وجّه اليوم رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، رسالة خطية لأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تندرج في إطار التواصل الدائم بينهما واستعراض أوجه التعاون الثنائي ومواصلة الجهود للدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وقد قام بتسليم الرسالة السفير نور الدين خندودي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حيث تم استقباله اليوم بالرياض من قبل نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، يضيف البيان.

ش.ن

30 يناير، 2023

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